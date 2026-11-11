புளியஞ்சோலைக்கு செல்ல சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை

UPDATED : நவ 05, 2026 06:10 AM
ADDED : நவ 05, 2026 05:55 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
மாவட்டம் முழுவதும், கடந்த, 15 நாட்களுக்கும் மேலாக, கனமழையும்,
லேசான மழையும் பெய்து வருகிறது.
அதன்படி, நேற்று முன்தினம்,
மாவட்டத்தில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக காணப்பட்ட நிலையில்,
எருமப்பட்டி, திருச்செங்கோடு சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மழை
பெய்தது. நேற்று காலை, 6:00 மணி நிலவரப்படி, கடந்த, 24 மணி நேரத்தில்,
எருமப்பட்டி பகுதியில், 20 மி.மீ., திருச்செங்கோட்டில், 13.60 மி.மீ.,
கொல்லிமலையில், 6 மி.மீ., மழை பதிவானது.இதற்கிடையில்,
கொல்லிமலை பகுதியில் பெய்த மழை காரணமாக, நாமக்கல் சரகம் புளியஞ்சோலை
சூழல் சுற்றுலா பகுதிக்கு அதிகளவில் நீர்வரத்து வந்துள்ளது. இதன்
காரணமாக, சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு,
புளியஞ்சோலை சூழல் சுற்றுலா பகுதிக்கு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டது.
ராசிபுரம் மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில், நேற்று மழை
பெய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.