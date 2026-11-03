கொல்லிமலை அருவிகளில் சுற்றுலா பயணிகள் குதுாகலம்

ADDED : நவ 02, 2026 06:00 AM
சேந்தமங்கலம்:சுற்றுலா தலமான கொல்லிமலைக்கு,
விடுமுறை தினங்களில் தமிழகம் மட்டுமின்றி பிற மாநிலங்களான
ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா உள்ளிட்ட அனைத்து பகுதிகளிலும் இருந்தும்
சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். கடந்த மாதம், தொடர் மழை பெய்ததால், கொல்லிமலையில் காட்டாற்று வெள்ளம் ஏற்பட்டது.
அதனால், கொல்லிமலையில்
உள்ள முக்கிய அருவிகளான ஆகாய கங்கை நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் மாசிலா
அருவி நீர்வீழ்ச்சியில் தண்ணீர் கரைபுரண்டு ஓடியதால் சுற்றுலா
பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், தற்போது மழை நின்றதால் அனைத்து அருவிகளிலும்
நீர்வரத்து சீரானது.இதனால், கடந்த, இரண்டு நாட்களாக அனைத்து
அருவிகளிலும் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
தொடர்ந்து, அடிவாரத்தில் உள்ள புளியஞ்சோலை ஆற்றிலும் நீர்வரத்து
சீரானதால், அங்கும் சுற்றுலா பயணிகள் அனுதிக்கப்பட்டனர். விடுமுறை
தினமான, நேற்று கொல்லிமலைக்கு வந்த சுற்றுலா பயணிகள் அனைத்து அருவிகளிலும் குளித்து குதுாகலமடைந்தனர்.