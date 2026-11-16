/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/கொல்லிமலையில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள் குதுாகலம்
ADDED : நவ 16, 2026 06:17 AM
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சேந்தமங்கலம்:கொல்லிமலை,
தமிழகத்தின் சுற்றுலா தலமாக விளங்குகிறது. தற்போது, ஆகாய கங்கை
நீர்வீழ்ச்சி, மாசிலா அருவி, நம் அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து
கொட்டுகிறது.
குறிப்பாக, பேய் அருவி என்றழைக்கப்படும் ஆகாய கங்கை
நீர்வீழ்ச்சியில், 300 அடி உயரத்தில் இருந்து வெள்ளியை உருக்கி கொட்டியது
போல் தண்ணீர் கொட்டுகிறது.அதனால், விடுமுறை நாளான நேற்று பல்வேறு
பகுதிகளில் இருந்து சுற்றுலா பயணிகள் வந்திருந்தனர். அவர்கள், அனைத்து
அருவிகளிலும் குளித்து குதுாகலமடைந்தனர்.