காஸ் அடுப்பு ரிப்பேர் செய்வதுபோல் நோட்டமிட்டு வீடுகளில் திருடிய டவுசர் கொள்ளையர் 3 பேர் கைது
காஸ் அடுப்பு ரிப்பேர் செய்வதுபோல் நோட்டமிட்டு வீடுகளில் திருடிய டவுசர் கொள்ளையர் 3 பேர் கைது
UPDATED : நவ 18, 2026 07:49 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:46 PM
பள்ளிப்பாளையம்: காஸ் அடுப்பு ரிப்பேர் செய்வதுபோல் நோட்டமிட்டு, பூட்டிய வீடுகளில் பொருட்களை திருடிச் சென்ற டவுசர் கொள்ளையர்கள், மூவரை பள்ளிப்பாளையம் போலீசார் கைது செய்தனர்.
நாமக்கல் மாவட்டம், பள்ளிப்பாளையம் அடுத்த புதுப்பாளையம், புளியங்காடு, ஓம்சக்தி நகர், அலமேடு பகுதியில், கடந்த, 12 நள்ளிரவு, டவுசர் அணிந்துகொண்டு, கையில் ஆயுதங்களுடன் வந்த மர்ம நபர்கள், பூட்டியிருந்த வீடுகளின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்துள்ளனர். வீட்டில் நகை, பணம் ஏதும் இல்லாததால், கையில் கிடைத்த பொருட்களை திருடிச் சென்றனர்.
இதுகுறித்து புகார்படி, மர்ம நபர்களை பிடிக்க தனிப்படை அமைத்து, பள்ளிப்பாளையம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்தனர். மேலும், ‘சி.சி.டி.வி’ கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்தனர். அதில், டவுசர் அணிந்தபடி வந்த, மூவரை அடையாளம் கண்டனர். அவர்களை, நேற்று முன்தினம் இரவு, பள்ளிப்பாளையம் போலீசார் கைது செய்தனர்.
இதுகுறித்து, போலீசார் கூறியதாவது:
சேலம் மாவட்டம், ஆத்துாரை சேர்ந்தவர்கள் சேகர், 41, நாகேஷ், 28, ஹரிபாபு, 45; இவர்கள் மூவரும், காஸ் அடுப்பு ரிப்பேர் செய்வதுபோல், குடியிருப்பு பகுதிகளில் பகலில் சுற்றி வருகின்றனர். அப்போது, பூட்டியிருக்கும் வீடுகளை நோட்டமிட்டு, இரவில் திருட்டில் ஈடுபடுகின்றனர்.
புதுப்பாளையம் பகுதியிலும், இதுபோல் திருட்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ‘சி.சி.டி.வி’ கேமராக்களை ஆய்வு செய்தபோது, அடையாளம் காணப்பட்டு கண்காணித்து வந்தோம்.
நேற்று முன்தினம், எஸ்.பி.பி., காலனி அருகே தொட்டிப்பாளையம் ரயில்பாதை அருகே பதுங்கியிருந்த, மூவரையும் பிடித்து கைது செய்தோம். இதில், சேகர் என்பவர் மீது, 50க்கும் மேற்பட்ட திருட்டு வழக்குகள் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.