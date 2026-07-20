மக்களை அச்சுறுத்தும் 'பிளக்ஸ் பேனர்' டவுன் பஞ்., அதிகாரிகள் போலீசில் புகார்
மக்களை அச்சுறுத்தும் 'பிளக்ஸ் பேனர்' டவுன் பஞ்., அதிகாரிகள் போலீசில் புகார்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:30 AM
ப.வேலுார்:ப.வேலுார்
பழைய பைபாஸ் சாலை, சிவா தியேட்டர் கார்னர், நான்கு ரோடு,
சுல்தான்பேட்டையில் முக்கோண பூங்கா, மோகனுார் சாலை, ப.வேலுார் பஸ்
ஸ்டாண்ட் மற்றும் பொத்தனுார் டவுன் பஞ்., அலுவலகம் அருகே சாலையை
ஆக்கிரமித்து அனுமதியின்றி பிளக்ஸ் பேனர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இவை, சாலையில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகளின் கவனத்தை சிதறடித்து விபத்து
ஏற்பட வழிவகுக்கிறது. தற்போது, காற்று பலமாக வீசுவதால் முக்கோண
பூங்காவில் அடிக்கடி பிளக்ஸ் பேனர்கள் சாலையில் விழுந்து மக்களை
அச்சுறுத்துகிறது. எனவே, போலீசார், டவுன் பஞ்., நிர்வாகம்,
நெடுஞ்சாலை துறையினர் இணைந்து கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்
என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.இதுகுறித்து, ப.வேலுார் டவுன் பஞ்.,
துப்பரவு அலுவலர் செல்வகுமார் கூறுகையில், ''ப.வேலுார் முக்கோண
பூங்கா மற்றும் பஸ் ஸ்டாண்டில் பிளக்ஸ் வைப்பது தடை
செய்யப்பட்டுள்ளது. தடை உத்தரவை மீறி பிளக்ஸ் அச்சிடும்
உரிமையாளர்கள் தன்னிச்சையாக பிளக்ஸ் பேனர்களை வைத்து உள்ளனர்.
அனுமதியின்றி, தடை செய்யப்பட்ட பகுதியில் பிளக்ஸ் பேனர்கள் வைத்த
அச்சக உரிமையாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும்படி, ப.வேலுார்
போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் செய்யப்பட்டது. முக்கோண பூங்கா மற்றும் பஸ்
ஸ்டாண்ட் பகுதிகளில் வைத்துள்ள பிளக்ஸ் பேனர்களை போலீஸ்
பாதுகாப்புடன் அகற்றப்படும்,'' என்றார்.