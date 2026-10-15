/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/வரி நிலுவையை செலுத்த டவுன் பஞ்., அறிவுறுத்தல்
ADDED : அக் 08, 2026 03:27 AM
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ஒன்றியம், அத்தனுார் டவுன் பஞ்.,க்கு, 2026-27ம் ஆண்டிற்கு செலுத்த
வேண்டிய சொத்துவரி, குடிநீர் வரி, தொழில்வரி மற்றும் இதர
இனங்களுக்கான வரிகளை நிலுவையின்றி செலுத்துமாறு பொதுமக்களுக்கு
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
'பொதுமக்கள் தங்களது வரிகளை அக்.,
31-க்குள் அத்தனுார் டவுன் பஞ்., அலுவலகத்திலோ அல்லது வரி வசூல்
செய்ய வரும் பணியாளர்களிடமோ செலுத்தி, அதற்கான ரசீதை பெற்றுக்கொள்ள
வேண்டும்' என, அத்தனுார் டவுன் பஞ்., நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.