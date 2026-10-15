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வரி நிலுவையை செலுத்த டவுன் பஞ்., அறிவுறுத்தல்

வரி நிலுவையை செலுத்த டவுன் பஞ்., அறிவுறுத்தல்

ADDED : அக் 08, 2026 03:27 AM

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ADDED : அக் 08, 2026 03:27 AM

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வெண்ணந்துார்:வெண்ணந்துார் ஒன்றியம், அத்தனுார் டவுன் பஞ்.,க்கு, 2026-27ம் ஆண்டிற்கு செலுத்த வேண்டிய சொத்துவரி, குடிநீர் வரி, தொழில்வரி மற்றும் இதர இனங்களுக்கான வரிகளை நிலுவையின்றி செலுத்துமாறு பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

'பொதுமக்கள் தங்களது வரிகளை அக்., 31-க்குள் அத்தனுார் டவுன் பஞ்., அலுவலகத்திலோ அல்லது வரி வசூல் செய்ய வரும் பணியாளர்களிடமோ செலுத்தி, அதற்கான ரசீதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்' என, அத்தனுார் டவுன் பஞ்., நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

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