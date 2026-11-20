ADDED : நவ 20, 2026 03:42 AM
வெண்ணந்துார்:வெண்ணந்துாரில்,
சேலம் மண்டல குமரன் விசைத்தறி மற்றும் பொது தொழிலாளர்கள் சங்க
அலுவலக திறப்பு விழா மற்றும் பொது மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
சேலம்,
நாமக்கல், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களை
உள்ளடக்கிய சேலம் மண்டல குமரன் விசைத்தறி மற்றும் பொதுத்
தொழிலாளர்கள் சங்கம், நாமக்கல் மாவட்டம், வெண்ணந்துாரில் செயல்பட்டு
வருகிறது. இச்சங்கத்தின் புதிய அலுவலக திறப்பு விழா மற்றும்
கட்டுமான, அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கான பொது மருத்துவ முகாம்
வெண்ணந்துார் தங்கசாலை பகுதியில் நடந்தது. இதில் கட்டுமானம் மற்றும்
அமைப்பு சாரா நலவாரிய முன்னாள் வாரிய உறுப்பினர்கள், அலுவலகத்தை
திறந்து வைத்தனர்.
தொழிலாளர் துறையின் டாக்டர் கீர்த்தனா
தலைமையிலான மருத்துவக் குழுவினர், முகாமில் பரிசோதனை
மேற்கொண்டனர். பலர் தங்களது நலவாரிய அட்டையுடன் பங்கேற்று,
மருத்துவ பரிசோதனை செய்து பயன் பெற்றனர். ஏற்பாடுகளை
பொதுச்செயலாளர் கலைவாணன், துணை செயலாளர் கீர்த்தனா பிரபு, ஈரோடு
மாவட்ட தலைவர் சத்யா பிரேம்குமார், அலுவலக பொறுப்பாளர் பிரபு ஆகியோர்
செய்திருந்தனர்.