பூ மார்க்கெட்டில் வியாபாரிகள் சிண்டிகேட்: விவசாயிகள் குமுறல்
பூ மார்க்கெட்டில் வியாபாரிகள் சிண்டிகேட்: விவசாயிகள் குமுறல்
ADDED : நவ 08, 2026 05:35 AM
ப.வேலுார்:ப.வேலுார்
பஸ் ஸ்டாண்ட் வளாகத்தில் செயல்பட்டு வரும் பூ உற்பத்தியாளர்கள்
சங்கத்தில், ஒருசில பெரிய வியாபாரிகள் சிண்டிகேட் அமைத்து பூக்களை
குறைந்த விலைக்கு கொள்முதல் செய்வதால், விவசாயிகளுக்கு பெரும் நஷ்டம்
ஏற்பட்டு வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
ப.வேலுார்
தாலுகாவுக்குட்பட்ட பிலிக்கல்பாளையம், சாணார்பாளையம், பரமத்தி,
ப.வேலுார் மற்றும் கரூர் மாவட்ட பகுதிகளான புகழூர், வேட்டமங்கலம்
உள்ளிட்ட கிராமங்களில் குண்டுமல்லி, முல்லை, சம்பங்கி, சாமந்தி, அரளி
உள்ளிட்ட மலர்கள் அதிகளவில் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர்.
இப்பகுதியை சேர்ந்த விவசாயிகள், பூக்களை அறுவடை செய்து, ப.வேலுார்
பஸ் ஸ்டாண்ட் வளாகத்தில் உள்ள பூ உற்பத்தியாளர்கள் சங்க
மார்க்கெட்டிற்கு தினமும் விற்பனைக்கு கொண்டு வருகின்றனர்.
இங்கு,
தினமும் காலை நேரத்தில் வெளிப்படையான பொது ஏலம் நடந்து வந்தது. இதில்
சிறு வியாபாரிகள் முதல் பெரிய வியாபாரிகள் வரை போட்டி போட்டு ஏலம்
எடுத்ததால், விவசாயிகளுக்கு நியாயமான விலையும் நல்ல லாபமும்
கிடைத்து வந்தது. இந்நிலையில், கடந்த சில மாதங்களாக அங்கு பொது ஏலம்
நடத்தப்படுவதில்லை என விவசாயிகள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
ஏனெனில்,
பெரிய பூ வியாபாரிகள், 'சிண்டிகேட்' அமைத்துக்கொண்டு, அங்கு
பணிபுரியும் ஊழியர்கள் மூலமாக தங்களுக்குள் பேசி குறைந்த விலையை
நிர்ணயித்து பூக்களை கொள்முதல் செய்வதாக கூறப்படுகிறது. இதனால்
போட்டி ஏலம் இல்லாத சூழல் உருவாகி, ஏலத்திற்கு வரும் சிறு
வியாபாரிகளும், பொதுமக்களும் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி
செல்கின்றனர். பெரும்பாலான விவசாயிகள் பூக்களை நேரடியாக
மார்க்கெட்டிற்கு எடுத்து வராமல், அவ்வழியாக செல்லும் பஸ்கள் மூலம்
கொடுத்து அனுப்புகின்றனர். மார்க்கெட் நிலவரம் விவசாயிகளுக்கு
உடனுக்குடன் தெரியாத நிலையை சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளும் மொத்த
வியாபாரிகள், மிக குறைந்த விலைக்கு பூக்களை கொள்முதல் செய்வதாக வேதனை
தெரிவிக்கின்றனர். இதனால் பல லட்ச ரூபாய் வரை விவசாயிகளுக்கு
வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள்
மற்றும் சங்க நிர்வாகத்தினர் தலையிட்டு, வியாபாரிகளின் சிண்டிகேட்
முறையை கைவிட செய்ய வேண்டும்; இதற்குமுன் நடைமுறையில் இருந்தது போல்,
தினசரி காலை, 11:00 மணிக்கு அனைத்து வியாபாரிகளும் பங்கேற்கும்
வகையில் வெளிப்படையான பொது ஏல முறையை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும்
என, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.