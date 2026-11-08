அங்கக இடுபொருட்கள் தயாரிப்பு 'அட்மா'வில் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி
அங்கக இடுபொருட்கள் தயாரிப்பு 'அட்மா'வில் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி
ADDED : நவ 07, 2026 05:15 AM
எலச்சிபாளையம்:எலச்சிபாளையம் வட்டாரத்திற்குட்பட்ட, 67-கவுண்டம்பாளையம் கிராமத்தில், 'அட்மா' திட்டத்தின் கீழ் நடந்த, விவசாயிகளுக்கான அங்கக இடு பொருட்கள் தயாரிப்பு பயிற்சி முகாமிற்கு, உதவி வேளாண் இயக்குனர் ஜெயமாலா தலைமை வகித்து, வேளாண்மைத்துறை சார்ந்த மத்திய மாநில திட்டங்கள், நுண்ணுாட்டங்களின் பயன்பாடுகள், விவசாயிகளுக்கு தனி குறியீடு வழங்கும் முகாம் நடைபெறுதல் பற்றி விளக்கமளித்தார்.
துணை தோட்டக்கலை அலுவலர் வைத்தியலிங்கம், அங்கக இடுபொருட்கள் தயாரிப்பு மற்றும் அவற்றை கொண்டு பயிர்களுக்கு தெளிப்பதன் மூலம் பூச்சி, நோய் கட்டுப்பாடு, வளர்ச்சி ஊக்கியாக பயன்படுவது குறித்து விரிவாக கூறி விளக்கமளித்தார்.உதவி வேளாண்மை அலுவலர் வெற்றிவேல், இடுப்பொருட்கள் இருப்பு விபரம், உயிர் உரங்கள் பயன்பாடு குறித்து கூறினார். வட்டார மேலாளர் திவாகர், அட்மா திட்ட செயல்பாடுகள், உதவி தொழில் நுட்ப மேலாளர் வாசுகி, 'உழவன்' செயலி பதிவிறக்கம் மற்றும் பயன்பாடுகள் குறித்து கூறினார். பயிற்சிக்கான ஏற்பாடுகளை, 'அட்மா' திட்ட அலுவலர்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர். மேலும், கிராமப்புற அனுபவ தொழில்நுட்ப பயிற்சிக்காக, எலச்சிபாளையம் வட்டாரத்திற்கு வருகை புரிந்திருக்கும், நாமக்கல் வேளாண்மை கல்லுாரி மாணவர்கள், ஏழு பேர் கலந்து கொண்டு விவசாயிகளுக்கு அங்கக இடுபொருட்கள் தயாரிப்பு பற்றிய தொழில்நுட்பங்களை எடுத்துரைத்தனர்.