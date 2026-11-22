/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/மாணவர்களுக்கு பயிற்சி: கலெக்டர் ஆய்வு
ADDED : நவ 21, 2026 04:17 AM
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எலச்சிபாளையம்:எலச்சிபாளையம்
வட்டாரம், குப்பாண்டம்பாளையம் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில், நேற்று,
பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில், ஒன்பது, பிளஸ் 1 வகுப்பு
மாணவர்களுக்கு காலநிலை கல்வி திட்டத்தின் கீழ்
பயிற்சியளிக்கப்பட்டது.
கலெக்டர் மதுபாலன் கலந்துகொண்டு, பள்ளி
மாணவ, மாணவியர்களின் காலநிலை நெருக்கடி மற்றும் அதன் தாக்கங்கள் என்ற
தலைப்பில் வரைந்திருந்த வரைபடங்களை பார்வையிட்டு, அதன்
விளக்கங்களை மாணவர்களிடம் கேட்டறிந்தார். தொடர்ந்து,
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை குறித்து விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்தியோடு, மரக்கன்றுகளை நட்டு வைத்தார்.பயிற்சியில்,
மாவட்டக்கல்வி அலுவலர் (இடைநிலை) புருசோத்தமன், மாவட்ட
சுற்றுச்சூழல் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருஞானம் உள்பட பலர்
கலந்துகொண்டனர்.