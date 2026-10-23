/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ அரசு பள்ளியில் மரம் நடுவிழா
ADDED : செப் 27, 2026 06:40 AM
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மல்லசமுத்திரம்:தேசிய
பூஞ்சோலை தொண்டு நிறுவனத்தின் கூட்டமைப்பு சார்பில்,
மல்லசமுத்திரம் அரசினர் ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மரக்கன்றுகள்
நடும் விழா நடந்தது.
இந்நிறுவனத்தின் மாவட்ட தலைவர் அரசு தலைமை
வகித்தார். தீபம் பவுண்டேஷன் நிர்வாகி பவித்ரன் வரவேற்றார். புளிய
மரம், பாதானி, நாவல், பூவரசு உள்ளிட்ட, 50 மரக்கன்றுகளை பள்ளி
வளாகத்தில் நட்டனர். தலைமை ஆசிரியர் மாணிக்கம், தமிழ்நாடு மின்சார
வாரிய மல்லசமுத்திரம் உதவி பொறியாளர் அச்சுதன், நிர்வாகிகள்
அருள்முருகன், விஜய்சங்கர், மணிகண்டன் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
இறுதியாக, தீபம் பவுண்டேஷன் நிர்வாகிகள் கனிஷ்கா, ரிஷிகேஷ் நன்றி
கூறினர்.