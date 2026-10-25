கொல்லிமலை சாலையில் சாய்ந்த மரங்கள் அகற்றம்

ADDED : அக் 24, 2026 05:48 AM
ராசிபுரம்:கொல்லிமலையில் தொடர்ந்து பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, நேற்று மதியம், அரப்பளீஸ்வரர் கோவில், செம்மேடு, செங்கரை மற்றும் சோளக்காடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில், ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை பெய்தது.
இதனால் சாலைகளில் மழைநீர் வெள்ளம்போல் பெருக்கெடுத்து ஓடியதுடன், மலைச்சரிவுகளில் மண் சரிய தொடங்கியது.எட்டுக்கை அம்மன் கோவிலில் இருந்து 'வியூ பாயின்ட்' பகுதிக்கு செல்லும் மலைச்சாலையில் திடீரென மண் சரிவு ஏற்பட்டது. அப்போது சாலையோரம் இருந்த பெரிய மரம் ஒன்று, வேரோடு சாலையின் நடுவே சாய்ந்தது. இதனால் அந்த சாலையில் வாகனங்கள் எதுவும் செல்ல முடியா மல் போக்குவரத்து தடைபட்டது. அப்போது அந்த வழியாக சுற்றுலா வேனில் வந்த நாமக்கல் பகுதி இளைஞர்கள் அரிவாள், டயர் கழற்ற பயன்படும் இரும்பு ராடு ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி சாலையில் விழுந்து கிடந்த மரத்தின் கிளைகள் மற்றும் அடிப்பகுதியை வெட்டி அகற்றினர். இதனால், தொடர்ந்து போக்குவரத்து தொடங்கியது.