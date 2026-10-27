மரவள்ளி விவசாயிகள் பிரச்னை வரும் 30ல் முத்தரப்பு கூட்டம்
மரவள்ளி விவசாயிகள் பிரச்னை வரும் 30ல் முத்தரப்பு கூட்டம்
ADDED : அக் 27, 2026 05:32 AM
நாமக்கல்: நாமக்கல் கலெக்டர் மதுபாலன் வெளியிட்ட அறிக்கை: நாமக்கல் மாவட்டத்தில், சராசரியாக ஆண்டுக்கு, 17,879 ஹெக்டேர் பரப்பளவில், மர-வள்ளி கிழங்கு சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், மரவள்ளி கிழங்கு சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் எதிர்கொள்ளும் விலை ஏற்றத்தாழ்வு, எடைக்குறைப்பு போன்ற பிரச்னை-களுக்கு தீர்வு காண முத்தரப்பு கூட்டம் நடத்த விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
அதனடிப்படையில், வரும், 30 மாலை, 4:30 மணிக்கு, கலெக்டர் அலுவலகத்தில், கலெக்டர் மதுபாலன் தலைமையில் முத்தரப்பு கூட்டம் நடக்கிறது. இதில், மரவள்ளி விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை விவாதிக்கவும், சாகுபடியில் நிலவும் இடர்பாடுகளை களையவும், மரவள்ளி கிழங்கு பயிர் செய்யும் விவசாயிகளின் வாழ்வா-தாரத்தை மேம்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்-படும்.கூட்டத்தில், சேகோசர்வ் மேலாண் இயக்குனர், தோட்டக்கலை அலுவலர்கள், வேளாண் வணிக அலுவலர்கள் மற்றும் சேகோ ஆலை உரிமையா-ளர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர். கூட்டத்தில், மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து விவசாய சங்க பிர-திநிதிகளும், மரவள்ளி சாகுபடி செய்யும் விவசா-யிகளும் கலந்துகொண்டு பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.