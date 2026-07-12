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ராமநாதபுரம் புதுார் பகுதியில் த.வெ.க.,-எம்.எல்.ஏ., ஆய்வு
ராமநாதபுரம் புதுார் பகுதியில் த.வெ.க.,-எம்.எல்.ஏ., ஆய்வு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:27 AM
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சேந்தமங்கலம்:சேந்தமங்கலம் அருகே, ராமநாதபுரம் புதுார் ஊராட்சி பகுதியில், எம்.எல்.ஏ., சந்திரசேகர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். முன்னதாக அங்குள்ள, எம்.ஜி.ஆர்., அண்ணா, இந்திரா, காமராஜர் உருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். தொடர்ந்து அங்குள்ள பஞ்., அலுவலகம், அரசு அலுவலகங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
ராமநாதபுரம் புதுார் சுடுகாடு உள்ள இடத்தில், அப்பகுதி பொதுமக்கள் அடிக்கடி குப்பைகளை கொட்டி வந்தனர். இதனால் அந்த இடத்தில் துர்நாற்றம் வீசி வந்தது. இனி வரும் காலங்களில் அங்கு குப்பை கொட்டுவதை தவிர்க்க, அப்பகுதியை சுத்தப்படுத்தி எம்.எல்.ஏ., சந்திரசேகர் மரக்கன்றுகளை நட்டார். பி.டி.ஓ., முத்துலட்சுமி, பேரூர் செயலாளர் பாஷா, தெற்கு ஒன்றிய பொருளாளர் பிரசாந்த், பொம்மசமுத்திரம் பொருளாளர் கவுதம் உள்பட பலர் கலந்துகொண்டனர்.