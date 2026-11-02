நாமக்கல் மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு கேரளாவில் கிழங்கு சாகுபடி பயிற்சி
நாமக்கல் மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு கேரளாவில் கிழங்கு சாகுபடி பயிற்சி
ADDED : நவ 01, 2026 05:56 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
மாவட்ட தோட்டக்கலைத்துறையில், 2026-27ம் ஆண்டில், 'அட்மா'
திட்டத்தின் கீழ் வெளிமாநில பயிற்சி திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு
வருகிறது. இத்திட்டம் மூலம் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கிழங்கு வகைகள்
பயிரிடப்படும், 14 வட்டாரங்களை சேர்ந்த, 20 முன்னோடி
விவசாயிகளுக்கு வெளிமாநில அளவிலான சாகுபடி
பயிற்சியளிக்கப்பட்டது.
இதற்காக, விவசாயிகள் கேரளா மாநிலம்,
திருவனந்தபுரத்தில் அமைந்துள்ள மத்திய கிழங்கு பயிர் ஆராய்ச்சி
நிறுவனத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர். அங்கு, மூன்று நாட்கள்
கிழங்கு வகை பயிர்கள் சாகுபடி மற்றும் மதிப்புக்கூட்டுதல் தொடர்பான
நேரடி பயிற்சி விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டன.
இப்பயிற்சியில்,
மத்திய கிழங்கு பயிர் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் பயிர் இனவிருத்தி
ஆய்வில் உள்ள மரவள்ளி, சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு, சேனைக்கிழங்கு,
சேப்பக்கிழங்கு, சிறுகிழங்கு உள்ளிட்ட, 15 வகையான கிழங்கு
பயிர்களில் வெளியிடப்பட்ட, 76 ரகங்கள் குறித்து முதுநிலை விஞ்ஞானி
மோகன் விவசாயிகளுக்கு விளக்கினார்.
தொடர்ந்து, முதுநிலை விஞ்ஞானி
ரமேஷ், கிழங்கு பயிர்களுக்கு தேவையான மண் மேலாண்மை முறைகள் மற்றும்
மரவள்ளி பயிரில் வறட்சி மேலாண்மைக்கான நவீன தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து
விவரித்தார்.
முன்னதாக, மாவட்ட பயிற்சி ஒருங்கிணைப்பாளர்களான,
நாமக்கல் வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் யுவசெந்தில்குமார்,
சேந்தமங்கலம் உதவி தோட்டக்கலை அலுவலர் பிரகாஷ் ஆகியோர்
விவசாயிகளின் தோட்டங்களில் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட செடி மாதிரிகளை
பயிற்சிக்கு கொண்டு வந்து விஞ்ஞானிகளிடம் காட்டி உரிய தீர்வுகளை
பெற்று கொடுத்தனர்.