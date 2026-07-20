விவசாயிகளிடம் பணம் கேட்டு த.வெ.க.,வினர் 'அட்ராசிட்டி'
விவசாயிகளிடம் பணம் கேட்டு த.வெ.க.,வினர் 'அட்ராசிட்டி'
ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:13 AM
ராசிபுரம்: நாமக்கல் மாவட்டம், வடுகம், ஏரியில் அரசு அனுமதியுடன் விவசாயிகள் வண்டல் மண் எடுக்கின்றனர். இங்கு, த.வெ.க., கொடி கட்டிய காரில் அங்கு சென்ற நிர்வாகிகள் இருவர், முறையாக 'பர்மிட்' உள்ளதா எனக்கேட்டு விவசாயிகளை மிரட்டினர்.
மேலும், மண் எடுப்பதற்கு தங்களுக்கு பணம் தரவேண்டும் என, கேட்டுள்ளனர். இதில் ஆத்திரமடைந்த விவசாயிகள், த.வெ.க., நிர்வாகிகளை சுற்றி வளைத்து, கார் சாவியை பறித்தனர்.
அப்போது நிர்வாகிகள், மதுபோதையில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
அதே பகுதியை சேர்ந்த மற்றொரு த.வெ.க., நிர்வாகியை வரவழைத்து, விவசாயிகள் வாக்குவாதம் செய்தனர். இந்த வீடியோ, பரவி வருகிறது.
துாத்துக்குடி, சவேரியானா மைதானத்தில் நடந்த பொருட்காட்சியில், நேற்று முன்தினம் இரவு, த.வெ.க., கிழக்கு பகுதி செயலர் திவாகர், நிர்வாகிகளுடன் நுழைந்து தகராறு செய்து, பொருட்களை சேதப்படுத்தினர்.
போலீசார், திவாகர் உட்பட, 10 பேர் மீது, வழக்கு பதிந்தனர்.