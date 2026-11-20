கருவேல மரங்கள் ஏலத்தில் முறைகேடு புகார் அளித்தவருக்கு த.வெ.க.,வினர் மிரட்டல்
கருவேல மரங்கள் ஏலத்தில் முறைகேடு புகார் அளித்தவருக்கு த.வெ.க.,வினர் மிரட்டல்
ADDED : நவ 20, 2026 03:44 AM
நாமக்கல்:கருவேல மரங்கள் ஏலத்தில் முறைகேடு என புகார் அளித்தவரை, த.வெ.க., நிர்வாகிகள் மிரட்டுவதாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாமக்கல்
மாவட்டம், புதுச்சத்திரம் ஒன்றியம், நவணி ஊராட்சி பள்ளிப்பட்டி
உப்பிலியர் தெருவை சேர்ந்த ராம சுந்தரம், 50, என்பவர், நேற்று மாவட்ட எஸ்.பி.,யிடம்
கொடுத்துள்ள மனுவில் கூறியிருப்பதாவது: புதுச்சத்திரம் ஒன்றியம்,
நவணி ஊராட்சியில் உள்ள நீர்வளத் துறைக்கு சொந்தமான ஏரியில் கருவேல
மரங்கள் அகற்றும் ஏல நடைமுறையில், முறைகேடு நடைபெறுவதாகவும்,
அதன் காரணமாக அரசுக்கு நிதியிழப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாகவும்,
இது குறித்து உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என, மாவட்ட கலெக்டரிடம்
புகார் அளித்திருந்தேன்.
இது தொடர்பாக சென்னை
உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு பதிந்துள்ளேன். நான் புகார் அளித்ததால்,
இந்த விவகாரத்தில் தொடர்புடையவர்கள் என, நான் சந்தேகிக்கும் தினேஷ்
பாண்டியன், புதுச்சத்திரம் ஒன்றிய த.வெ.க., செயலாளர்கள் லோகேஷ்,
ராகவன் மேலும் சிலர், என்னை அச்சுறுத்தி வருகின்றனர். கடந்த 30ம் தேதி
மேற்கண்டவர்கள், 4 கார், 10 டூவீலர்களில் கிராமத்திற்கு வந்து என்னை
தேடியுள்ளனர். அந்த நேரத்தில் நான் வீட்டில் இல்லை என்றதும், என்
குடும்பத்தினரை அச்சுறுத்தி சென்றுள்ளனர். இதனால் குடும்பத்தினர்
பயத்தில் உள்ளனர்.
தினமும் என்னை பின் தொடர்ந்து கண்காணித்து
வருகின்றனர். இதுகுறித்து புதுச்சத்திரம் போலீசாரிடம்
புகாரளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. எனக்கும் எனது
குடும்பத்தினருக்கும் தகுந்த பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.