/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ சட்டவிரோதமாக மது விற்ற இருவர் கைது
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:33 AM
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குமாரபாளையம்':குமாரபாளையத்தில்
அதிக விலைக்கு மது விற்ற இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
குமாரபாளையத்தில், இன்ஸ்பெக்டர் தாமரைசெல்வன், எஸ்.ஐ., மலர்விழி
மற்றும் போலீசார் தீவிர ரோந்து பணி மேற்கொண்டனர்.
வளையக்காரனூர்,
இடைப்பாடி சாலை பெட்ரோல் பங்க் அருகில் ஆகிய இடங்களில் மது விற்பது
தெரியவந்தது. சட்ட விரோதமாக மது விற்ற பூங்கொடி, 60, கணேசன், 42,
ஆகியோரிடம் இருந்து, 25 மது பாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு,
இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர். இதுகுறித்து குமாரபாளையம் போலீசார்
விசாரித்து வருகின்றனர்.