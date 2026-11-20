ADDED : நவ 20, 2026 03:38 AM
குமாரபாளையம்.:குமாரபாளையம் அருகே டூவீலர், கார் மோதிய விபத்தில் இருவர் படுகாயமடைந்தனர்.
கோவை
வடவள்ளியை சேர்ந்தவர் தாரகேஸ்வரன், 27. தனியார் நிறுவன
கண்காணிப்பாளர். இவரும், நண்பர் ஜீவன் என்பவரும் சேலத்தில்
நடக்கவிருந்த திருமணத்திற்கு, தாரகேஸ்வரனின் டூவீலரில், ஜீவனை
பின்னால் உட்கார வைத்து, சேலம் கோவை புறவழிச்சாலையில்
பல்லக்காபாளையம் பகுதியில் நேற்றுமுன்தினம் இரவு, 7:30 மணியளவில்
சென்று கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது அங்குள்ள பிரிவு சாலையில், மாருதி
சுசூகி கார் ஓட்டுனர் வேகமாக சாலையை கடக்க முயற்சிக்க, இவர்கள் வந்த
டூவீலர் மீது மோதிவிட்டு நிற்காமல் சென்றுள்ளது.
விபத்தில்
டூவீலரில் சென்ற இருவரும் பலத்த காயமடைந்தனர். குமாரபாளையம்
தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். இது குறித்து குமார
பாளையம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, விபத்துக்கு காரணமான ஓட்டுனரை தேடி வருகின்றனர்.