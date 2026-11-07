/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/லாட்டரி விற்ற இருவர் கைது
ADDED : நவ 06, 2026 05:15 AM
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ப.வேலுார்:ப.வேலுார்,
ஜேடர்பாளையம் பகுதிகளில், எஸ்.ஐ., வெற்றிவேல் தலைமையிலான போலீசார்
ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, கபிர்மலை பகுதியில்
சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் நின்று கொண்டிருந்தவர்களை பிடித்து
போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது அவர்கள், லாட்டரி சீட்டுகளை
விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது. லாட்டரி விற்பனையில் ஈடுபட்ட
பிலிக்கல்பாளையம் கதிர்வேல், 47, சோழசிராமணி ஈஸ்வரன், 51, என
இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடமிருந்து, 20 வெளி மாநில
லாட்டரி சீட்டு, 8,000 ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.