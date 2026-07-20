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நீர்த்தேக்க தொட்டி இடிந்து விழுந்து 2 பேர் உயிரிழப்பு
நீர்த்தேக்க தொட்டி இடிந்து விழுந்து 2 பேர் உயிரிழப்பு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:18 AM
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மல்லசமுத்திரம்: நாமக்கல் மாவட்டம், செக்காரப்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் சுபாஷ், 29; சரக்கு வேன் டிரைவர். குமார், 45; லோடுமேன்.
இருவரும் சரக்கு வேனில், வையப்பமலையில் உள்ள கோழிப்பண்ணைகளில், 60,000 முட்டைகளை ஏற்றிக்கொண்டு, டெலிவரி செய்வதற்காக ஓசூர் நோக்கி புறப்பட்டனர்.
மல்லசமுத்திரம், சத்யா நகர் பஸ் ஸ்டாப் அருகில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது, டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த வேன், சாலையோரத்தில் இருந்த, 30,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியின் துாண்கள் மீது அதிவேகத்தில் மோதியது.
தண்ணீர் தொட்டி இடிந்து, வேன் மீது விழுந்ததில், சுபாஷ், குமார் உடல் நசுங்கி பலியாகினர்.
மல்லசமுத்திரம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.