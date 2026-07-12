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அரங்கநாதர் கோவிலுக்கு வந்த பக்தரின் டூவீலர் திருட்டு

அரங்கநாதர் கோவிலுக்கு வந்த பக்தரின் டூவீலர் திருட்டு

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:31 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:31 AM

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நாமக்கல்,:நாமக்கல் அடுத்த உத்தமபாளையத்தை சேர்ந்தவர் முருகேசன், 52; கூலித்தொழிலாளி. இவர், 'ஸ்பிளண்டர் பிளஸ்' டூவீலரில், மனைவி வெண்ணிலாவை அழைத்துக்கொண்டு, நாமக்கல் ரங்கர் சன்னதி தெருவில் உள்ள அரங்கநாதர் கோவிலுக்கு, நேற்று முன்தினம் சென்றார்.

அரங்கநாதர் கோவில் அருகே டூவீலரை நிறுத்திவிட்டு, கோவிலுக்கு சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். திரும்பி வந்து பார்த்தபோது, டூவீலர் மாயமாகி இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். இதுகுறித்து, நாமக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் முருகேசன் அளித்த புகார்படி, டூவீலரை திருடிய மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.இந்நிலையில், டூவீலர் திருட்டு போனது குறித்து ரங்கர் சன்னதி பகுதியில் உள்ள, 'சிசிடிவி' கேமராவை ஆய்வு செய்தபோது, முருகேசனின் டூவீலரை வாலிபர் ஒருவர் லாவகமாக திருடி செல்வது பதிவாகியிருந்தது. அந்த வாலிபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். தற்போது, அந்த, 'சிசிடிவி' காட்சிகள், 'வைரலாகி' பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

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