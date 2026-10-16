/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/டூவீலர் மாயம்: போலீசார் விசாரணை
ADDED : அக் 16, 2026 06:38 AM
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குமாரபாளையம்:குமாரபாளையம் வட்டமலை பகுதியில் வசிப்பவர் விசாந்த், 19. இவர் இப்பகுதியில் உள்ள தனியார் கல்லுாரியில், பிசியோதெரபி மூன்றாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார். இவர் நேற்றுமுன்தினம் காலை, 9:30 மணியளவில், தன் தந்தையின் ஹீரோ ஹோண்டா ஸ்பிளண்டர் பைக்கை கல்லூரி வளாகத்தின் வெளியே நிறுத்தி விட்டு சென்றார்.
மாலையில் கல்லூரி முடிந்து வரும் போது, பைக்கை காணவில்லை. குமாரபாளையம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.