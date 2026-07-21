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எலச்சிபாளையம் பகுதியில் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு

எலச்சிபாளையம் பகுதியில் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:56 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:56 AM

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எலச்சிபாளையம்; எலச்சிபாளையம் சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள கோக்கலை, கருமகவுண்டம்

பாளையம், கிளாப்பாளையம், எளையாம்பா-ளையம், அகரம் மற்றும் சக்கராம்

பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தினந்தோறும் அறிவிக்கப்படாத மின்-வெட்டு ஏற்பட்டு வருவதாக பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

திடீர் மின்வெட்டால் வீட்டு உபயோக பணிகள், மாணவர்களின் கல்வி, சிறு வியாபாரங்கள் மற்றும் அன்றாட வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்-கப்படுவதாக அவர்கள் கூறுகின்றனர். முன்னறி-விப்பு இல்லாமல் அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படு-வதால் பொதுமக்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். எனவே, சம்-பந்தப்பட்ட மின்வாரிய அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து, அறிவிக்கப்படாத மின்-வெட்டுக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என அப்-பகுதி பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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