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தனியார் பஸ் மோதி அடையாளம் தெரியாத நபர் உயிரிழப்பு
தனியார் பஸ் மோதி அடையாளம் தெரியாத நபர் உயிரிழப்பு
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:33 AM
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:33 AM
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பள்ளிப்பாளையம்:பச்சாம்பாளையம் பகுதியில், தனியார் பஸ் மோதி அடையாளம் தெரியாத நபர் பலியானார்.
பள்ளிப்பாளையம்
அருகே வெப்படை அடுத்த பச்சாம்பாளையம் பகுதியில், நேற்று காலை ஒருவர்
சாலையை கடந்து சென்றார். அப்போது, வேகமாக வந்த தனியார் பஸ் மோதியதில்,
அவர் படுகாயங்களுடன் சம்பவ இடத்திலேய உயிரிழந்தார். வெப்படை
போலீசார், இறந்தவரின் சடலத்தை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக
சங்ககிரி அரசு மருத்துவ மனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இறந்தவருக்கு,
45 வயதிருக்கும். எந்த ஊர் என தெரியவில்லை. வெப்படை போலீசார்
விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.