நெடுஞ்சாலை திட்டத்தை மாற்று பாதையில் கொண்டு செல்ல வலியுறுத்தல்
நெடுஞ்சாலை திட்டத்தை மாற்று பாதையில் கொண்டு செல்ல வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 20, 2026 03:39 AM
பள்ளிப்பாளையம்:வெள்ளகோவில்
- சங்ககிரி தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டத்தை, மாற்று பாதையில் கொண்டு செல்ல
வேண்டும் என, பால்வளத்துறை அமைச்சரிடம், விவசாயிகள் மனு
அளித்தனர்.
வெள்ளக்கோவில் - சங்ககிரி தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டம்,
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் குமாரபாளையம் தாலுகாவில் படவீடு டவுன் பஞ்.,
பகுதியில் துவங்கி சவுதாபுரம், பாதரை, பள்ளிப்பாளையம் அக்ரஹாரம்,
எலந்தகுட்டை, காடச்சநல்லுார், பாப்பம்பாளையம் ஆகிய பஞ்., பகுதி
வழியாக காவிரி ஆற்றை கடந்து, ஈரோடு மாவட்டத்திற்கு செல்கிறது.
இதன்மூலம் நாமக்கல் மாவட்டத்தில், 19 கி.மீ., துாரத்தில், 150 அடி
அகலத்தில் அமைக்கப்பட உள்ளது. இதற்காக விவசாய நிலங்கள்,
குடியிருப்பு, தொழில் கூட கட்டடங்கள் பாதிக்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில்,
நேற்று முன்தினம் மாலை, பள்ளிப்பாளையம் அருகே கீழ்காலனி பகுதியில்
உள்ள பயணியர் மளிகைக்கு, பால்வளத்துறை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி
வந்தார்.
இதையடுத்து, இந்த திட்டத்தால் பாதிக்கப்படும்
விவசாயிகளும், பொது மக்களும், அமைச்சர் விஜயலட்சுமியை சந்தித்து,
தங்களது வாழ்வாதாரம் பாதுகாத்திட அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு
சென்று, மாற்று திட்டம் குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, மனு
கொடுத்து
வலியுறுத்தியுள்ளனர்.