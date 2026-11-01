'கூகுள் சீட்டை பயன்படுத்தி கால்நடைகளின் எண்ணிக்கை பால் உற்பத்தியை கண்டறியணும்'
'கூகுள் சீட்டை பயன்படுத்தி கால்நடைகளின் எண்ணிக்கை பால் உற்பத்தியை கண்டறியணும்'
ADDED : அக் 31, 2026 06:19 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடந்தது. கலெக்டர் மதுபாலன் தலைமை வகித்தார்.
கூட்டத்தில் நடந்த விவாதம் பின்வருமாறு:
ராஜேந்திரன்,
மாநில பொதுச்செயலாளர், தமிழ்நாடு பால் உற்பத்தியாளர்கள்
நலச்சங்கம்: நாமக்கல் மாவட்டத்தில், 2 லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவில்,
பால் பதப்படுத்தப்படும் ஆலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால்,
மாவட்டத்தில், தினமும், 1.20 லட்சம் லிட்டர் பால் மட்டுமே கொள்முதல்
செய்யப்படுகிறது. அதனால், கூடுதலாக பால் கொள்முதல் செய்ய
நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், கர்நாடகா மாநிலத்தில், பால்
விலையை, லிட்டருக்கு, 8 ரூபாய் அதிகரித்து, 54 ரூபாய்க்கு விற்பனை
செய்யப்படுகிறது. தமிழகத்தில், 38ல் இருந்து, 6 ரூபாய் உயர்த்தி, 44
ரூபாயாக உள்ளது. அதனால், உற்பத்தி செலவை கருத்தில் கொண்டு, பால்
விலையை உயர்த்த வேண்டும். கால்நடைகளின் எண்ணிக்கை முழுமையாக
இல்லாததால், 'கூகுள்' சீட்டை பயன்படுத்தி, கால்நடைகளின் எண்ணிக்கை,
கறவை மாடுகளின் எண்ணிக்கை, பால் உற்பத்தி அளவு, வினியோகம்
ஆகியவற்றை, வி.ஏ.ஓ., அல்லது கிராம ஆவின் சங்க பணியாளர்கள் மூலம்
கண்டறிய வேண்டும்.
பாலசுப்ரமணியன், மாநில பொதுச்செயலாளர்,
விவசாயிகள் முன்னேற்ற கழகம்: 2025-26ல் கூட்டுறவு மற்றும் தனியார்
சர்க்கரை ஆலைகளுக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட கரும்பும், பதிவு செய்யாத
கரும்பை உடனடியாக பதிவு செய்து, ஆலை அரவைக்கு அனுப்பப்படுகிறது.
அவ்வாறு உடனடியாக பதிவு செய்து வெட்டப்படும் கரும்பு, விவசாயிகள்
பெயரில் பதிவு செய்யாமல், இடைத்தரகர்கள் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டு
வெட்டி அனுப்பப்படுகிறது. அதனால், ஒரு டன் கரும்புக்கு அரசு
வழங்கும், 709 ரூபாய் ஊக்கத்தொகை, இடைத்தரகர்களுக்கு செல்கிறது.
அவற்றை தவிர்த்து, உடனடி பதிவு செய்யும் கரும்பையும், விவசாயிகள்
பெயரில் பதிவு செய்து, ஊக்கத்தொகை அவர்களுக்கு கிடைக்க நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும்.
துரைசாமி, விவசாயி: தமிழக அரசு, கூட்டுறவு
வங்கியில் விவசாயிகள் பெற்ற பயிர்கடனை, ஒரு லட்சம் ரூபாய்
செலுத்திவிடுகிறோம். மீதி தொகையை, நீண்ட கால கடனாக மாற்ற வேண்டும்.
மேலும், புதிய பயிர்கடனை வழங்க வேண்டும். தவறும் பட்சத்தில்,
விவசாயிகள், சாகுபடி செய்வதை நிறுத்தும் நிலைக்கு தள்ளப்படும்.
அதனால், அத்தியாவசிய பொருட்கள் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம்
உள்ளது. மேலும், விவசாயிகளுக்கு வறட்சி நிவாரணம் பெற்றுதர
நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு விவாதம் தொடர்ந்தது.