/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி முகாம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:37 AM
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நாமக்கல்:நாமக்கல் மாநகராட்சியில் தெரு நாய்களுக்கான வெறிநோய் தடுப்பூசி முகாம் நடந்தது.
மாநகராட்சி
கமிஷனர் செல்வபாலாஜி உத்தரவுப்படி, நாமக்கல் மாநகராட்சி
பகுதியில் திருச்சி சாலை, ஆண்டவர் நகர் பகுதிகளில்,
தெருநாய்களுக்கான வெறிநோய் தடுப்பூசி செலுத்தும் முகாம் நடந்தது.
முகாமில், 59 தெருநாய்களுக்கு வெறிநோய் தடுப்பூசி போடப்
பட்டது.
முகாமில், மாநகர நல அலுவலர் டாக்டர் கஸ்துாரிபாய், மாநகராட்சி
துப்புரவு அலுவலர் திருமூர்த்தி, கால்நடை மருத்துவர்கள் சீனிவாசன்,
ராதா, வனிதா மற்றும் சுகாதார ஆய்வாளர் ஜான் உள்ளிட்டோர்
பங்கேற்றனர்.
'தொடர்ந்து, வாரந்தோறும் சனிக்கிழமையன்று, தெரு
நாய்களுக்கு தடுப்பூசி முகாம் நடத்தப்படும்' என, மாநகர நல அலுவலர்
கஸ்துாரிபாய் தெரிவித்தார்.