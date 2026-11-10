/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/வள்ளலார் சன்மார்க்க சங்கம் வேட்டி, சேலை வழங்கல்
ADDED : நவ 09, 2026 05:42 AM
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நாமக்கல்:நாமக்கல்லில், வள்ளலார் சன்மார்க்கம் சார்பில், ஏழைகளுக்கு இலவச வேட்டி, சேலை, அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
நாமக்கல்,
கூலிப்பட்டியில் செயல்படும் வள்ளலார் சன்மார்க்க அறக்கட்டளை
சார்பில், தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, அரங்கநாதர் கோவில் படிவாசல்
அருகே நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏழை, எளிய மக்களுக்கு இலவச வேட்டி, சேலை
மற்றும் பசியாற்றுவித்தல் நிகழ்ச்சி பிரம்ம ஸ்ரீபாலச்சந்திரன்
தலைமையில் நடந்தது. அதில், 200க்கும் மேற்பட்ட ஏழைகளுக்கு இலவச
வேட்டி, சேலை, இனிப்பு, அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, உலக
நன்மை வேண்டி திருவருட்பா அகவல் பாராயணம் செய்யப்பட்டது.