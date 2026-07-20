லாரி மீது வேன் மோதி விபத்து; 5 பேர் காயம்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:38 AM
ராசிபுரம்:சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி அருகேயுள்ள ராமலிங்கபுரத்தை
சேர்ந்தவர் தனசேகரன், 55; இரு தினங்களுக்கு முன் உறவினர்கள், 12
பேருடன், ஒரு வேனில் திருச்செந்துார் சென்றுவிட்டு மீண்டும் ஊருக்கு
திரும்பிக்கொண்டிருந்தார்.
நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம்
அருகேயுள்ள ஆண்டகளூர்கேட் பகுதி தேசியநெடுஞ்சாலையில், நேற்று
முன்தினம் நள்ளிரவு வேன் சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது முன்னால்
சென்ற ஒரு லாரி மீது எதிர்பாராதவிதமாக வேன் மோதி
விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் வேனின் முன்பகுதி பலத்த
சேதமடைந்ததுடன், வேனுக்குள் இருந்தவர்கள் வெளியே வர முடியாமல் கதவு,
'லாக்' ஆனது. அதிர்ச்சியடைந்த அப்பகுதி பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன
ஓட்டிகள் உடனடியாக ஓடி வந்து, பெரும் சிரமத்திற்கு இடையே வேனின் கதவை
உடைத்து திறந்து உள்ளே இருந்தவர்களை மீட்டனர். இந்த விபத்தில், வேனில்
பயணம் செய்த ராமலிங்கபுரத்தை சேர்ந்த தனசேகரன், 45, சந்திரலேகா,
32, சரஸ்வதி, 34, முனீஸ்வரி, 39, கரன், 26, ஆகிய, ஐந்து பேருக்கு காயம்
ஏற்பட்டது. வேனை ஓட்டி வந்த அரவிந்த், 29, மற்றும் வேனில் இருந்த, 8 பேர்
லேசான காயங்களுடன் உயிர் தப்பினர்.
காயமடைந்த, ஐந்து பேரும்
உடனடியாக மீட்கப்பட்டு சிகிச்சைக்காக ராசிபுரம் அரசு
மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். அங்கு அவர்களுக்கு
சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வீடு திரும்பினர். விபத்து குறித்து ராசிபுரம்
போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.