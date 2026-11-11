சாலையை ஆக்கிரமிக்கும் வாகனங்கள் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் அவதி
சாலையை ஆக்கிரமிக்கும் வாகனங்கள் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் அவதி
UPDATED : நவ 10, 2026 05:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 04:38 AM
நாமக்கல்; நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் கோவிலுக்கு செல்லும் சாலையில், வாகனங்களை நிறுத்தி ஆக்கிரமித்துக்கொள்வதால், பக்தர்கள் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.
நாமக்கல்லில் பிரசித்தி பெற்ற ஆஞ்சநேயர் கோவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவிலுக்கு, உள்ளூர் மட்டுமின்றி, வெளியூர், வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும், தினமும், 1,000க்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்கின்றனர். மூலவர் ஆஞ்சநேயருக்கு கூரையில்லாமல் வெட்ட வெளியில் இருப்பதால், இக்கோவிலில் இரவு, பகல் என எப்போதும் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்படும். அவ்வாறு வரும் வெளியூர் பக்தர்கள் தங்களது கார் உள்ளிட்ட வாகனங்களை நிறுத்தி வைக்க அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் ஸ்டாண்டை நாடும் நிலை உள்ளது. இருப்பினும் அப்பகுதியில் உள்ள செல்லாண்டியம்மன் கோவில் தெரு, கோட்டை திப்பு மஜித் தெரு, திருப்பாக்குளத்தெரு, நரசிம்மர் - ஆஞ்சநேயர் கோவில் சாலை மற்றும் கோட்டை சாலைகளில் வாகனங்களை நிறுத்தி செல்கின்றனர்.அனால், அப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள், இருசக்கர வாகனத்தில் வருவோர் மற்றும் பாதசாரியாக வரும் பக்தர்கள் என பலதரப்பட்டோர் மிகவும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். பல நேரங்களில் போக்கு
வரத்துக்கு இடையூறு ஏற்பட்டு அவசரகாலத்திற்கு சென்றுவர முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.