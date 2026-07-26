ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:41 AM
வெண்ணந்துார்:வெண்ணந்துார்
நகர காங்., கமிட்டி கூட்டம், நடந்தது.
நகர தலைவர் சிங்காரம்
தலைமை வகித்தார். கூட்டத்தில், மாணவர்களின் நலன் கருதி, 'நீட்' தேர்வை
ரத்து செய்ய வேண்டும். எட்டு கோடி மக்களின் உயிர் மூச்சாக உள்ள, காவிரி
நீர் திட்டத்திற்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் மேகதாது
அணைக்கட்டும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டுமென, கர்நாடக முதல்வர்
சிவக்குமாரை கேட்டுக்கொள்கிறோம். கூலி தொழிலாளர்கள் நலன் கருதி
அதிக விலை உயர்ந்துள்ள அரிசியின் விலையை குறைக்க, மத்திய, மாநில
அரசுகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வீடு கட்டுமான மேடை மண்,
கருங்கல், எம்.-சாண்ட், பி.-சாண்ட் போன்றவை கடுமையாக விலை
உயர்ந்துள்ளது. அதனால் கட்டடம் கட்டுவோர் பெரிய பாதிப்புக்குள்ளாகி
வருகின்றனர். எனவே கட்டுமான பொருட்கள் விலையை குறைக்க அரசு நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும் என பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.