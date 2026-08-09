குடியிருப்பில் கஞ்சா விற்பனை தம்பதியர் வீடியோ வெளியீடு
குடியிருப்பில் கஞ்சா விற்பனை தம்பதியர் வீடியோ வெளியீடு
ADDED : ஆக 09, 2026 05:02 AM
பள்ளிப்பாளையம்:'கோவிந்தம்பாளையம்
குடியிருப்பு பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை செய்யப்படுகிறது' என,
கஞ்சா விற்பனை கும்பலால் பாதிக்கப்பட்ட தம்பதியர் வீடியோ
வெளியிட்டுள்ளனர்.
பள்ளிப்பாளையம் அருகே, கோவிந்தம்பாளையம் பகுதியில் கும்பலாக சேர்ந்து சிலர் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர்.
சில
நாட்களுக்கு முன், விஜயகோபால் என்பவரின் வீட்டின் முன், அந்த
கும்பல் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதை விஜயகோபால்
தட்டிக்கேட்டுள்ளார். அந்த கும்பல், விஜயகோபாலை கடுமையாக
தாக்கியுள்ளனர். இதை தடுத்த அவரது மனைவியையும், கஞ்சா கும்பல்
தாக்கியுள்ளது.
படுகாயமடைந்த தம்பதியர், 'கோவிந்தம்பாளையம்
பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை நடக்கிறது' என, இதில்
ஈடுபட்டுள்ளவர்களின் பெயருடன் வீடியோ வெளியிட்டனர்.
இந்த
வீடியோ, கடந்த, இரண்டு நாட்களாக சமூக வலைதளத்தில் பரவி வருகிறது.
இதுகுறித்து, பள்ளிப்பாளையம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.