மல்லசமுத்திரம் ஏ.கே.வி., பள்ளியில் விஜயதசமி விழா கொண்டாட்டம்
மல்லசமுத்திரம் ஏ.கே.வி., பள்ளியில் விஜயதசமி விழா கொண்டாட்டம்
ADDED : அக் 23, 2026 06:20 AM
மல்லசமுத்திரம், :மல்லசமுத்திரம் ஏ.கே.வி., பள்ளிகளில், விஜயதசமி என்னும் மழலையருக்கான கல்வி தொடக்க விழா சீரும் சிறப்புமாக நடைபெற்றது.
முதல்
நிகழ்வாக குத்து விளக்கு ஏற்றி விழா இனிதே துவங்கப்பட்டது. பள்ளி
தலைவர் வந்திருந்த பெற்றோர்களை வரவேற்று வாழ்த்துரை வழங்கினார்.
கல்வி, ஞானம், நற்பண்புகளின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தும் வகையில்,
புரோகிதர் உரையாற்றி, வந்திருந்த அனைத்து குழந்தைகளையும் அவரவர்
தந்தை மடியில் அமர வைத்து, நெல்லில் 'அ' என்னும் தமிழ் முதல் எழுத்தை எழுத
வைத்து வித்யாரம்பம் செய்து வைத்தார். விழாவையொட்டி பள்ளியின்
நிர்வாக தலைவர், தாளாளர், செயலாளர், பொருளாளர், கல்வி ஆலோசகர்கள், இரு
பள்ளியின் முதல்வர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் ஆசி வழங்கி வாழ்த்தினர்.
இவ்விழா
மாணவர்களிடையே கல்வியின் மீதான ஆர்வத்தையும், பாரம்பரிய
கலாசாரத்தின் மீதான மதிப்பையும் வளர்க்கும் விதமாக இருந்தது.