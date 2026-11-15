வரும் 24ல் கார்த்திகை தீபத்திருநாள் விளக்கு தயாரிக்கும் பணி 'விறுவிறு'
வரும் 24ல் கார்த்திகை தீபத்திருநாள் விளக்கு தயாரிக்கும் பணி 'விறுவிறு'
UPDATED : நவ 14, 2026 06:24 AM
ADDED : நவ 14, 2026 06:06 AM
நாமக்கல்:வரும், 24ல், கார்த்திகை தீபத்திருநாளையொட்டி, பொட்டிரெட்டிப்பட்டியில் அகல் விளக்கு தயாரிக்கும் பணி முழுவீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
கார்த்திகை தீபத்திருவிழா, வரும், 24ல், கொண்டாடப்பட உள்ளது. இவ்விழாவையொட்டி, வீடு, கடை, அலுவலகம், தொழிற்கூடம், கோவில் உள்ளிட்ட இடங்களில் அகல் விளக்கில் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது வழக்கம். அதை தொடர்ந்து தைப்பொங்கல் திருநாள் விழாவும் வர இருக்கின்றன. இந்த விழாக்களில், அனைவரது இல்லங்களிலும் அகல் விளக்குகள், பொங்கல் பானைகள் ஆகியவை இடம் பெறும். இந்த அகல் விளக்கில் தீபம் ஏற்றினால், சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு கிடையாது. அதேநேரத்தில், புகையும் குறைவாகவே வெளியேறும் என்பதுடன், கொசுக்களை விரட்டவும் முடியும் என்பது சிறப்பு அம்சம்.
இவ்விழாவையொட்டி, நாமக்கல் மாவட்டம், பொட்டிரெட்டிப்பட்டியில், ஆறுக்கும் மேற்பட்ட மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள், அகல்விளக்கு தயாரிக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, பொட்டிரெட்டிப்பட்டியை சேர்ந்த மண்பாண்ட கலைஞர் மலையாளி, 49, கூறியதாவது:
என் பெற்றோர், 60 ஆண்டுகளாக மண்பாண்ட தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கார்த்திகை தீபத்தையொட்டி, மூன்று மாதங்களாக அகல்விளக்குகள் தயாரித்து வருகிறேன். ஒரு நாளைக்கு, 1,000 விளக்குகள் மட்டுமே தயார் செய்ய முடிகிறது. மொத்த விலையில், 1,000 விளக்கு, 800 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. இதுவரை, ஒரு லட்சம் விளக்குகள் விற்பனையாகி உள்ளது. மேலும், 30,000 விளக்குகள் தயார் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு தயார் செய்யப்படும் அகல்விளக்கு, நாமக்கல் மாவட்டத்தில், சேந்தமங்கலம், புதன்சந்தை, மோகனுார், கரூர் மாவட்டத்திற்கு அதிகளவில் வாங்கி செல்கின்றனர்.
திருச்சி மாவட்டம், காட்டுப்புத்துார் அருகே உள்ள பிடாரமங்கலத்தில் மண் வெட்டி எடுத்து வரப்படுகிறது. ஒரு லோடு மண், 5,000 ரூபாய். தற்போது, மண் வெட்டுவதற்கு அனுமதி அளிக்கவில்லை. அதனால், தட்டுப்பாடு உள்ளது. அங்கு மண் வெட்டி எடுக்க அனுமதி அளிக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.