விஷ்ணுபதி புண்ணிய காலம் பெருமாள் கோவில்களில் வழிபாடு
விஷ்ணுபதி புண்ணிய காலம் பெருமாள் கோவில்களில் வழிபாடு
ADDED : நவ 18, 2026 06:24 AM
நாமக்கல்:விஷ்ணுபதி
புண்ணிய காலத்தையொட்டி, நாமக்கல் பகுதியில் உள்ள பெருமாள்
கோவில்களில் பக்தர்கள் கொடிமரம் வலம் வந்து வழிபாடு செய்தனர்.
'விஷ்ணுபதி
புண்ணிய காலம்' என்னும் புனித நாட்கள், ஆண்டுக்கு நான்கு நாட்கள்
மட்டும் வருகிறது. தமிழ் மாதங்களான வைகாசி முதல் நாள், ஆவணி முதல்
நாள், கார்த்திகை முதல் நாள், மாசி முதல் நாள் ஆகிய நாட்களை புனித
நாட்களாக கருதப்படுகிறது. இந்த நாட்களில், பெருமாள் கோவில்களில்
அமைக்கப்பட்டுள்ள கொடிமரத்தை பக்தர்கள், 27 முறை வலம் வந்து சாமந்தி
பூ, துளசி வைத்து வழிபாடு செய்வர். அதன்படி, கார்த்திகை முதல் நாளான,
நேற்று அதிகாலை, 1:30 மணி முதல் காலை, 10:30 மணி வரை விஷ்ணுபதி
புண்ணியகாலம் வந்ததையடுத்து, நாமக்கல் பகுதியில் பக்தர்கள் மகா
விஷ்ணு, மகா லட்சுமியை வழிபாடு செய்தனர்.
அதேபோல், கோட்டை
சாலையில் உள்ள நாமகிரித்தாயார், நரசிம்மர் கோவிலும், மெயின் ரோட்டில்
உள்ள அரங்கநாயகி உடனமர் அரங்கநாதர் கோவிலில் உள்ள கொடிமரத்தை
விரதம் மேற்கொண்ட பக்கர்கள், 27 நட்சத்திரத்தை வணங்கும் வகையில், 27
முறை வலம் வந்து வணங்கினர். தொடர்ந்து மூலவரை வழிபாடு செய்தனர்.