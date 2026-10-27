6 மாதம் முதல் 5 வயது குழந்தைகளுக்கு வைட்டமின் 'ஏ' குறைபாடு தடுப்பு முகாம்
6 மாதம் முதல் 5 வயது குழந்தைகளுக்கு வைட்டமின் 'ஏ' குறைபாடு தடுப்பு முகாம்
ADDED : அக் 27, 2026 05:35 AM
நாமக்கல்: நாமக்கல் மாவட்டம், சிலுவம்பட்டி அங்கன்-வாடி மையத்தில், பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை சார்பில், தேசிய அளவில், ஆறு மாதம் முதல், ஐந்து வயது வரை உள்ள குழந்தை
களுக்கான வைட்டமின், 'ஏ' குறைபாடு தடுப்பு முகாம் நடந்தது. கலெக்டர் மதுபாலன் தலைமை வகித்து, முகாமை
தொடங்கி வைத்தார்.
அப்போது, அவர் கூறியதாவது: இம்முகாம், வரும், 30 வரை நடக்கிறது. வைட்டமின், 'ஏ' விழித்திரைக்கு தேவைப்படும் முக்கிய உயிர்-சத்து ஆகும். உடல் செயல்முறைகளில், மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இது உடல் உறுப்புகள் செயல்பாட்டிற்கு உதவுகிறது. தினமும் வைட்-டமின், 'ஏ' அதிகம் உள்ள உணவுகளை எடுத்துக்-கொள்ள வேண்டும். மீன், முட்டை, இறைச்சி, மஞ்சள் நிற காய்கறிகள், பழங்கள், கீரைகள் வைட்டமின், 'ஏ' நிறைந்த உணவுகள் ஆகும். இந்த குறைபாட்டால், கண் பாதிப்பு, சுவாச குழாய் நோய் தொற்று, தட்டம்மை உள்-ளிட்ட பிரச்னைகள்
ஏற்படலாம்.
பார்வை குறைபாடு பிரச்னைகளை போக்க ஆண்டுதோறும், இரண்டு முறை வைட்டமின், 'ஏ' திரவம் வழங்கும் முகாம் நடத்தப்படுகிறது. நம் மாவட்டத்தில், 90,703 குழந்தைகளுக்கு, வைட்-டமின், 'ஏ' திரவம் வழங்கப்பட உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
மாவட்ட திட்ட அலுவலர் போர்ஷியா ரூபி, அர-சுத்துறை அலுவலர்கள் உட்பட பலர்
பங்கேற்றனர்.