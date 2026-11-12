வேலைவாய்ப்பிற்கு வழி வகுக்கும் விவேகானந்தா மகளிர் கல்வி நிறுவனம்
வேலைவாய்ப்பிற்கு வழி வகுக்கும் விவேகானந்தா மகளிர் கல்வி நிறுவனம்
ADDED : நவ 08, 2026 05:33 AM
திருச்செங்கோடு:திருச்செங்கோடு
மற்றும் சங்ககிரி விவேகானந்தா மகளிர் கல்வி நிறுவனங்கள்,
ஆசியாவிலேயே மிகச்சிறந்த மகளிர் கல்வி நிறுவனமாக இயற்கை சூழலில்
செயல்பட்டு வருகிறது.
இங்கு, மருத்துவ கல்லுாரி, பல் மருத்துவ
கல்லுாரி, இயற்கை மருத்துவம் மற்றும் யோகா மருத்துவ கல்லுாரி,
பார்மஸி கல்லுாரிகள், நர்சிங் கல்லுாரிகள், பிசியோதெரபி, அலைடு
ஹெல்த் சயின்ஸ், பொறியியல் கல்லுாரி, மேலாண்மையியல் கல்லுாரி,
எம்.சி.ஏ., கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரிகள், கல்வியியல்
கல்லுாரிகள் மற்றும் மேல்நிலை பள்ளிகள், 'நீட்' பயிற்சி மையம் ஆகிய
இவை அனைத்தும், திருச்செங்கோடு மற்றும் சங்ககிரி வளாகங்களில்
செயல்பட்டு வருகிறது.இங்கு, இந்தியாவின் அனைத்து
மாநிலங்களிலிருந்தும், மேலைநாடுகளிலிருந்தும் மாணவியர் கல்வி
பயின்று வருகின்றனர். அனுபவமிக்க பேராசிரியர்களை கொண்டு பயிற்சி
அளிக்கப்படுவதுடன், நவீன ஆய்வுக்கூட வசதிகள், நுாலக வசதிகள்
மற்றும் மாணவியர் பாதுகாப்புடன் தங்கி படிக்கும் வசதிகள் சிறப்பு
அம்சங்களுடன் திகழ்கிறது. பல்கலை அளவில் முதலிடம் பெற்று சாதனை
படைத்து வருகிறது. மாணவியர் படிக்கும் காலத்திலேயே வேலை வாய்ப்பை
உருவாக்க தனித்திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகிறது.
முன்னணி பன்னாட்டு, உள்நாட்டு நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுத்தருகிறது.
நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பெண்கல்வி, பெண்கல்வி வளர்ச்சிக்கு
விவேகானந்தா கல்வி நிறுவனங்கள் என்பதில் ஐயமில்லை.