'பயோ மைனிங்' முறையில் குப்பை அகற்றம்

ADDED : ஆக 09, 2026 05:03 AM
திருச்செங்கோடு:திருச்செங்கோடு
நகராட்சி, சாணார்பாளையம் சுடுகாட்டில் உள்ள குப்பைகளை அகற்ற,
'பயோமைனிங்' கருவி அமைக்கும் பணியை நகராட்சி சேர்மன் நளினி சுரேஷ்பாபு
ஆய்வு செய்தார்.
பின், அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
திருச்செங்கோடு
நகர பகுதிகளில் உள்ள குப்பைகள் சேகரித்து வைக்கப்படுவதால்
துர்நாற்றம், நாய் தொல்லை, நிலத்தடி நீர் பாதிப்பு ஏற்படுவதாக புகார்
வந்தது.
இதை தொடர்ந்து, நகராட்சி பயோ மைனிங் முறையில் குப்பைகளை அகற்றும் பணி துவங்கியது.
அணிமூர்,
நெசவாளர்காலனி, சாணார்பாளையம், கூட்டப்பள்ளி ஆகிய பகுதிகளில்
குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்த குப்பைகள், 'பயோ மைனிங்' முறையில்
அகற்றப்பட்டு வருகிறது.
சாணார்பாளையம் சுடுகாட்டில் இடவசதி
இல்லாததால், சிறிய இயந்திரம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. விரைவில் மின்
இணைப்பு பெற்று ஒரு மாத காலத்தில் குப்பைகள், 'பயோமைனிங்' முறையில்
சுத்தம் செய்யப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.