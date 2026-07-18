ஆற்றங்கரையோரம் கொட்டும் குப்பையால் மாசடையும் தண்ணீர்
ஆற்றங்கரையோரம் கொட்டும் குப்பையால் மாசடையும் தண்ணீர்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:08 AM
பள்ளிப்பாளையம்:வசந்த நகர் பகுதி காவிரி ஆற்றங்கரையோரம், டன் கணக்கில் கொட்டும் குப்பையால் தண்ணீர் மாசடைந்து வருகிறது.
பள்ளிப்பாளையம்
பஞ்., யூனியன், புதுப்பாளையம் பஞ்.,க்குட்பட்ட வசந்தநகர் பகுதியில்
காவிரி ஆற்றங்கரையோரத்தில் மயானம் உள்ளது. இதன் அருகே அங்கன்வாடி
மையம், பழமைவாய்ந்த நவபிருந்தவனம் கோவில் உள்ளது. இப்பகுதியில்
சில நாட்களாக, குப்பை கழிவுகளை டிராக்டரில் கொண்டுவந்து டன்
கணக்கில் கொட்டுகின்றனர். இதனால் கடும் துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
இதுகுறித்து, அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
குப்பைக்கழிவுகளை
இங்கு ஏன் கொட்டுகிறீர்கள் என, கேட்டபோது, பி.டி.ஓ., தான் கொட்ட
சொன்னதாக ஊழியர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். தொடர்ந்து,
குப்பைக்கழிவுகளை கொட்டுவதால், சுற்றுவட்டாரத்தில் சுகாதார
சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது. மக்களின் நலன் கருதி, குப்பைக்கழிவுகள்
கொட்டுவதை தடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.