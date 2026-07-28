குடிநீர் பற்றாக்குறை: காலிக்குடங்களுடன் மனு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:14 AM
நாமக்கல்; 'கஸ்துாரிப்பட்டிபுதுார் கிராமத்தில், குடிநீர் சப்ளை இல்லாததால், புதிய மேல்நிலை நீர்த்-தேக்க தொட்டி அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என, அப்பகுதி மக்கள், காலிக்குடங்க-ளுடன் வந்து, நாமக்கல் கலெக்டரிடம் மனு அளித்தனர்.
அந்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
நாமக்கல் மாவட்டம், எருமைப்பட்டி ஒன்றியம், வரதராஜபுரம் பஞ்.,க்குட்பட்ட கஸ்துாரிப்பட்டி-புதுார் கிராமத்தில், 200-க்கும் மேற்பட்ட குடும்-பங்கள் வசித்து வருகின்றன. 1984ல், கட்டப்பட்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி மட்டுமே தற்-போது பயன்பாட்டில் உள்ளது.அதன் பின், புதிய நீர்த்தேக்க தொட்டி எதுவும் அமைக்கப்படாததால், கிராமத்தில் குடிநீர் வினி-யோகம் போதுமான அளவில் இல்லை. தற்-போது, கடுமையான குடிநீர் தட்டுப்பாடு உள்-ளதால், வாரத்திற்கு இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே, டிராக்டர் மூலம் குடிநீர் கொண்டு வந்து வினி-யோகம் செய்யப்படுகிறது.
இந்த தண்ணீர் மக்களின் அன்றாட தேவைகளை முழுமையாக பூர்த்தி செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால், கஸ்துாரிப்பட்டிபுதுார் கிராம மக்களின் நீண்டநாள் குடிநீர் பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காணும் வகையில், புதிய மேல்-நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைத்து, சீரான குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.