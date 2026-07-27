ஓடப்பள்ளி தடுப்பணையில் குடிநீருக்கு மட்டும் தண்ணீர் தேக்கம்
ஓடப்பள்ளி தடுப்பணையில் குடிநீருக்கு மட்டும் தண்ணீர் தேக்கம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:30 AM
பள்ளிப்பாளையம்:குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், ஓடப்பள்ளி தடுப்பணை நீர்தேக்கத்தில் தண்ணீர் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
பள்ளிப்பாளையம்
அடுத்த ஓடப்பள்ளி பகுதியில், காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை
கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த தடுப்பணையில், ஒன்பது மீட்டர் உயரத்திற்கு
தண்ணீர் தேக்கி வைக்கப்படும். காவிரி ஆற்றில் வரும் தண்ணீரை, இந்த
தடுப்பணையின் நீர்தேக்க பகுதியில், 10 கி.மீ., துாரத்திற்கு தண்ணீர்
தேக்கி வைக்கப்படும். காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரிக்கும்
போதும், பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கும்போதும், ஓடப்பள்ளி
தடுப்பணையில் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள தண்ணீரை பயன்படுத்தி மின்
உற்பத்தி நடக்கும். ஆற்றில் தண்ணீர் வரத்து குறைந்தால் மின் உற்பத்தி
பாதிக்கப்படும். மேலும், ஆற்றில் தண்ணீர் வரத்து குறைவாக வந்தால்
குடிநீர் தேவைக்கு மட்டும் தேக்கி வைக்கப்படும்.
இந்த தடுப்பணை
நீர்தேக்க பகுதியான ஆவத்திபாளையம் என்ற இடத்தல் தண்ணீர் எடுத்து
சுத்திகரிக்கப்பட்டு, பள்ளிப்பாளையம், திருச்செங்கோடு
உள்ளிட்ட மாவட்டத்தில் பல பகுதிக்கு குடிநீர் வழங்கப்பட்டு
வருகிறது. கடந்த, நான்கு மாதங்களாக ஆற்றில் குடிநீர் தேவைக்கும்
மட்டும் தண்ணீர் வருகிறது. இதனால் ஓடப்பள்ளி தடுப்பணை நீர்தேக்க
பகுதியில் குடிநீர் தேவைக்கும் மட்டும் தண்ணீர் தேக்கி
வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் குடிநீர் சீராக வழங்கப்பட்டு
வருகிறது. நீர்தேக்க பகுதியில் தேக்கி வைக்கப்பட்டு தண்ணீரின்
இருப்பு குறையும்போது குடிநீர் வினியோகம் பாதிக்கப்பட்டு குடிநீர்
பற்றாக்குறை ஏற்படும் நிலை உருவாகும்.