ராசிபுரம் கூட்டுறவு வங்கியில் குடிநீர் இணைப்பு 'கட்'
ராசிபுரம் கூட்டுறவு வங்கியில் குடிநீர் இணைப்பு 'கட்'
ADDED : ஆக 09, 2026 05:03 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரம்
நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் சொத்து வரி உள்ளிட்ட வரி
நிலுவைகளை வசூலிக்கும் பணிகளில் நகராட்சி ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு
வருகின்றனர்.
பல்வேறு கட்ட எச்சரிக்கைகளுக்கு பின்னரும் நீண்ட
நாட்களாக வரி செலுத்தாத கட்டடங்களின் மீது குடிநீர் இணைப்பு
துண்டிப்பு உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அதன்படி, ராசிபுரம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் செயல்பட்டு
வரும் சேலம் மத்திய கூட்டுறவு வங்கி கட்டடத்திற்கான சொத்து வரி
நீண்ட நாட்களாக செலுத்தப்படாமல் நிலுவையில் இருந்து வந்தது.
இது தொடர்பாக நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் பலமுறை அறிவிப்பு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டும் வரித் தொகை செலுத்தப்படவில்லை.
குறிப்பாக,
மூன்று நிதியாண்டுகளுக்கான சொத்து வரி நிலுவை தொகையான, ஒரு
லட்சத்து, 50,634 ரூபாய் செலுத்தப்படாமல் இருந்தது. இதையடுத்து,
நகராட்சி ஆணையரின் உத்தரவுப்படி, சம்பந்தப்பட்ட வங்கியின்
குடிநீர் குழாய் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது.