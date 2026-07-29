ராஜவாய்க்காலில் இன்று முதல் நீர் நிறுத்தம்: விவசாயிகள் கவலை
ராஜவாய்க்காலில் இன்று முதல் நீர் நிறுத்தம்: விவசாயிகள் கவலை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:37 AM
ப.வேலுார்; ப.வேலுார் பொதுப்பணித்துறை சார்பில், ஆண்டு-தோறும் ராஜவாய்க்கால் துார்வாரும் பணிக்காக தண்ணீர் நிறுத்துவது வழக்கம். இதற்காக, ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தி, மீண்டும் தண்ணீர் திறக்கப்படும் தேதி அறிவிக்கப்படும். ஆனால், நடப்பாண்டு விவசாயிகளின் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்தாமல், ப.வேலுார் நீர்வளத்துறை-யினர், 'இன்று முதல் ராஜவாய்க்காலில் தண்ணீர் நிறுத்தம்' என, அறிவிப்பு வெளியிட்டதால், விவ-சாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, ப.வேலுார் பாசன விவசாயிகள் சங்க செயலாளர் பெரியசாமி, துணைத்தலைவர் குப்புதுரை, பொத்தனுார் பாசன விவசாயிகள் சங்க தலைவர் செந்தில்நாதன் ஆகியோர் வெளி-யிட்ட அறிக்கை:ராஜவாய்க்காலில் முன்னறிவிப்பு இன்றி நீர்வ-ளத்துறையினர் தண்ணீர் நிறுத்தியுள்னர். இதனால், 20,000 ஏக்கர் நிலத்தில் உள்ள பயிர்கள் காய்ந்து கருகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால், முறைகேடாக அனுமதியின்றி காவிரியில் நீரேற்று பாசன சங்கங்கள் தண்ணீர் எடுத்து வரு-கின்றனர். அதை அதிகாரிகள் கண்டுகொள்வ-தில்லை. நீரேற்று பாசன சங்கங்களின் மின்சா-ரத்தை துண்டித்து உரிமையுள்ள வாய்க்கால் விவசாயிகளுக்கு தண்ணீர் தர வேண்டுகிறோம்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளனர்.
ப.வேலுார் நீர்வளத்துறை உதவி செயற்பொறி-யாளர் வினோத்குமார் கூறுகையில், ''கரூர் மாவட்டம், மாயனுார் பகுதி மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய, ஜேடர்பாளையம் அணைக்கட்டு பகுதியில் உள்ள ராஜவாய்க்-காலில் தற்போது தற்காலிகமாக நீர் நிறுத்தம் செய்யப்படுகிறது. இதனால் ப.வேலுார் சுற்றுவட்-டார பகுதிகளில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது. காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரிக்கும்-போது, ராஜ வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறக்கப்-படும்,''
என்றார்.