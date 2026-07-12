'இல்லம் தேடி ரேஷன்' திட்டத்தில் விடுபட்டவர்களையும் சேர்க்கணும்
'இல்லம் தேடி ரேஷன்' திட்டத்தில் விடுபட்டவர்களையும் சேர்க்கணும்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:26 AM
நாமக்கல்,:இல்லம் தேடி ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கும் திட்டத்தில் விடுபட்டுள்ள, 70 வயது பூர்த்தியானவர்களையும் சேர்க்க வேண்டும்' என, தமிழ்நாடு நுகர்வோர், மக்கள் உரிமைகள் புலனாய்வு கமிட்டி மாவட்ட செயலாளர் பொன்னுசாமி உள்ளிட்டோர், நாமக்கல் கலெக்டரிடம் மனு அளித்தனர்.
அந்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது: ரேஷன் கடைகளில், பொதுமக்கள் பொருட்கள் வாங்கும்போது, பச்சரிசி வாங்கும்படி கட்டாயப்படுத்தாமல், நுகர்வோர் விரும்பும் அரிசியை வழங்க வேண்டும். ரேஷன் பொருட்கள் அல்லாது சோப்பு, டீ துாள் போன்ற மளிகை பொருட்களை வாங்கும்படி கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது. நுகர்வோர் விரும்பி வாங்கும் மளிகை பொருட்களுக்கு தனியாக பில் கொடுக்க வேண்டும். இல்லம் தேடி ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கும் திட்டத்தில் விடுபட்டுள்ள, 70 வயது பூர்த்தியானவர்களையும் சேர்க்க வேண்டும். முதியோர்களில் பலருக்கு, 'பயோ மெட்ரிக்' முறையில் ரேகை விழுவதில்லை. இதனால், அவர்களுக்கு ரேஷன் கடை பணியாளர்கள் பொருட்கள் வழங்க மறுக்கின்றனர். எனவே, 70 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு, ரேகை பதிவு செய்வதில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும்.நாமக்கல் மாநகராட்சி மற்றும் ஊரக பகுதி பஸ் ஸ்டாப்புகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, அவற்றை பயணிகள் உட்காரும் வகையில் முறையாக பராமரிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.