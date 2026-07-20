/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ நாடக கலைஞர்கள் மூலம் 'வீ த லீடர்ஸ்' விழிப்புணர்வு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:37 AM
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நாமக்கல்:நாமக்கல்
சட்டசபை தொகுதியின், 'வீ த லீடர்ஸ்' சார்பில், 'போதை இல்லா சமுதாயம்
நம் லட்சியம்' என்ற தலைப்பில், நாடக கலைஞர்களின் விழிப்புணர்வு கலை
நிகழ்ச்சி, பூங்கா சாலையில் நடந்தது.
'வீ த லீடர்ஸின்' நாமக்கல் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் ரோகிணி, சிவக்குமார், இளவரசன், ரமேஷ் ஆகியோர் தலைமை வகித்தனர்.இதில்,
நாடக கலைஞர்கள் கலந்துகொண்டு பறை இசை, நாடகம், பாடல்கள் மூலம் போதைப்
பொருள் பயன்பாட்டை தடுத்து நிறுத்துவோம், நம் குடும்பத்தையும்
நண்பர்களையும் பாதுகாப்போம், இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை காப்போம் என விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.