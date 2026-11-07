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'வீ த லீடர்ஸ்' சார்பில் துாய்மை பணியாளர்களுக்கு புத்தாடை
'வீ த லீடர்ஸ்' சார்பில் துாய்மை பணியாளர்களுக்கு புத்தாடை
ADDED : நவ 06, 2026 05:14 AM
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நாமக்கல்:தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, 'வீ த லீடர்ஸ்' சார்பில், துாய்மை பணியாளர்களுக்கு புத்தாடை வழங்கப்பட்டது.
நாமக்கல்
மாநகராட்சியில் உள்ள, துாய்மை பணியாளர்களை கவுரவிக்கும் வகையில்,
மாவட்ட 'வீ த லீடர்ஸ்' சார்பில் துாய்மை தான் நம் பெருமை நிகழ்ச்சி
நடைபெற்றது. நிர்வாகிகள் ரோகினி, எவர்கிரீன் சுப்பிரமணி,
சிவகுமார், சர்வம் அறக்கட்டளை நிர்வாகி ரம்யா, நகராட்சி முன்னாள்
சேர்மன் கரிகாலன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். இவர்கள், மாநகராட்சி
துாய்மை பணியாளர்கள், ஒப்பந்த துாய்மை பணியாளர்கள் என, 900 பேருக்கு,
தீபாவளி பண்டிகைக்காக இலவச வேட்டி, சேலை வழங்கினர். இதில், நாமக்கல்
மாவட்டத்தை சேர்ந்த 'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பினர் பங்கேற்றனர்.