/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ ரெப்கோ வங்கி சார்பில் நலத்திட்டம் வழங்கல்
ADDED : அக் 20, 2026 02:00 AM
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நாமக்கல்; 'ரெப்கோ' வங்கியின் நாமக்கல் கிளை சார்பில், மாணவ, மாணவியர் உள்ளிட்ட பயனாளிகளுக்கு, பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா, நாமக்கல் - பரமத்தி சாலை, கொங்கு மண்ட-பத்தில் நடந்தது. உதவி பொது மேளாளர் சங்கர் தலைமை வகித்தார்.
ரெப்கோ ஹோம் பைனான்ஸ் சேர்மனும், வங்கி மற்றும் மைக்ரோ பைனான்ஸ் இயக்குனருமான தங்கராஜீ பங்கேற்று, 257 மாணவ, மாணவிக-ளுக்கு கல்வி ஊக்கத்தொகை, 30 பேருக்கு மகப்-பேறு உதவித்தொகை, 152 பேருக்கு மருத்துவ உதவித்தொகை வழங்குவதற்கான ஆணை வழங்கினார்.
மேலும், 500 மாணவ, மாணவியருக்கு பேக் மற்றும் கல்வி உபகரணங்களும், 353 மாணவ, மாணவியருக்கு பேக் மற்றும் டேப்லெட் சாத-னங்களும் வழங்கப்பட்டன. ரெப்கோ வங்கியின், நாமக்கல் கிளை உதவி மேலாளர் ராஜலெட்சுமி நன்றி கூறினார்.