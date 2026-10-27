சன்ன ரக அரிசி விற்பனை புகாரளிக்க 'வாட்ஸாப்' எண்

ADDED : அக் 27, 2026 05:33 AM
நாமக்கல்: நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய கூட்டு-றவு விற்பனை நிலையங்கள் மூலம் சன்ன
ரக அரிசி மற்றும் அத்தியாவசிய மளிகை பொருட்கள், பொதுமக்களுக்கு மலிவு விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதில், நாமக்கல் மோகனுார் ரோட்டில் உள்ள நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலை, திருச்செங்-கோடு கூட்டுறவு சங்கம், பள்ளிப்பாளையம் உழவர் பணி கூட்டுறவு சங்க கிடங்கு, ராசிபுரம் கூட்டுறவு சங்கம், மோகனுார் சர்க்கரை ஆலை பணியாளர்கள் பண்டகசாலை ஆகிய கூட்டுறவு விற்பனை மையங்களில் பொதுமக்களுக்கு குறைந்த விலையில் பொருட்கள் வினியோகம்
செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்த விற்பனை நிலையங்களில் பொருட்கள் தடையின்றி கிடைக்கிறதா என்பது குறித்தும், தரம் மற்றும் வினியோகம் தொடர்பாக பொது-மக்கள் தங்களது குறைகள், கோரிக்கைகளை உடனுக்குடன் தலைமை அலுவலகத்திற்கு நேர-டியாக தெரிவிக்கும் வகையில் புதிய வசதி ஏற்ப-டுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்காக கூட்டுறவுத்துறை சார்பில், 9884000845 என்ற, 'வாட்ஸாப்' எண் அதி-காரப்பூர்வ குறைதீர் எண்ணாக அறிமுகப்படுத்-தப்பட்டது. பொதுமக்கள் மற்றும் நுகர்வோர் இந்த, 'வாட்ஸாப்' எண்ணை தொடர்பு கொண்டு தங்க-ளது புகார்களை தெரிவித்து பயன்பெறலாம் என, அதிகாரிகள்
தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.