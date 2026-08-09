/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/சேந்தமங்கலத்தில் பரவலாக மழை
ADDED : ஆக 09, 2026 05:04 AM
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சேந்தமங்கலம்:கோடை
காலம் முடிந்து, இரண்டு மாதங்களுக்கு மேலாகியும் மழை இல்லாததால்,
விவசாய கிணறுகளில் தண்ணீர் முற்றிலும் குறைந்து காணப்பட்டது. சுற்று
வட்டாரத்தில் உள்ள அனைத்து ஏரி, குளங்கள் அனைத்திலும் தண்ணீர் இல்லாமல்
மேய்ச்சல் நிலமாக மாறி வருகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம்
மாலை, கொல்லிமலை சுற்று வட்டாரத்தில், ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக
கனமழை பெய்தது. இதனால் கொண்டை ஊசி வளைவில் திடீர் அருவி உருவாகியது.
நேற்று
மாலை, 4:00 மணியில் இருந்து, 1:00 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக
சேந்தமங்கலம், காந்திபுரம், ராமநாதபுரம் புதுார் உள்ளிட்ட
பகுதிகளில் கனமழை கொட்டியது. இதனால் பொதுமக்கள் மற்றும்
விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.